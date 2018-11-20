2018-11-20T07:33:03+03:00
Происшествия

Омича, с особой жестокостью убившего пенсионерку, отправили за решетку на 14 лет

Кроме всего прочего, мужчина выращивал на своем огороде коноплю
Анна МИКУЛА
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Убийцу отправили в колонию на 14 лет.Убийцу отправили в колонию на 14 лет.Фото: Иван ВИСЛОВ
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33-летний ранее судимый омич решил устроить у себя на огороде плантацию конопли. Когда его накрыли стражи порядка, он пояснил, что траву выращивал только для собственного употребления. Наркотики изъяли, в отношении мужчины завели уголовное дело.

Решив залить горе, омич напился и отправился в гости к своей пожилой соседке. Он предложил ей купить у него зимние вещи - ему нужны были деньги на выпивку. Когда 75-летняя пенсионерка отказалась, он пришел в ярость. Он нанес своей жертве многочисленные удары ножом. Та скончалась от обильной кровопотери.

- Вину в совершении преступлений фигурант уголовного дела признал полностью, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд, с учетом позиции стороны государственного обвинения, назначил ему 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него 1 млн рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда родственнику потерпевшей.

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