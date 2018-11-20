2018-11-20T07:16:41+03:00
Общество

Леонид Парфенов предположил, что Летова исключили из голосования на имя для омского аэропорта

Тем не менее, журналист заверил поклонников музыканта, что прилетая сюда, он будет вспоминать о нем
Анна МИКУЛА
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Леонид Парфенов также заявил, что ему жаль выбывшего из списка претендентов Михаила Врубеля.Леонид Парфенов также заявил, что ему жаль выбывшего из списка претендентов Михаила Врубеля.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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По поводу участия и исключения фигуры омского музыканта Егора Летова из списка кандидатов, чьим именем могут назвать омский аэропорт, не высказывался уже только ленивый.

Накануне своей точкой зрения на ситуацию поделился и известный журналист Леонид Парфенов.

- Выборы только называются всенародными. На самом деле власть еще на стадии кандидатов расставляет фильтры, не допуская нежелательных, предрешая результаты голосования. И Егора Летова с голосования сняли, - предположил Парфенов в своем видеоблоге.

В качестве утешения для поклонников рокера, журналист заметил, что, прилетая в омский аэропорт всегда будет думать, что он бы мог носить имя Егора Летова.

Напомним, конкурс «Великие имена России» в Омске проходит при поддержке региональной Общественной палаты. В финальном списке остались 3 имени - Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов. Проголосовать за одного из них можно до 30 ноября здесь.

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