Леонид Парфенов предположил, что Летова исключили из голосования на имя для омского аэропорта
По поводу участия и исключения фигуры омского музыканта Егора Летова из списка кандидатов, чьим именем могут назвать омский аэропорт, не высказывался уже только ленивый.
Накануне своей точкой зрения на ситуацию поделился и известный журналист Леонид Парфенов.
- Выборы только называются всенародными. На самом деле власть еще на стадии кандидатов расставляет фильтры, не допуская нежелательных, предрешая результаты голосования. И Егора Летова с голосования сняли, - предположил Парфенов в своем видеоблоге.
В качестве утешения для поклонников рокера, журналист заметил, что, прилетая в омский аэропорт всегда будет думать, что он бы мог носить имя Егора Летова.
Напомним, конкурс «Великие имена России» в Омске проходит при поддержке региональной Общественной палаты. В финальном списке остались 3 имени - Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов. Проголосовать за одного из них можно до 30 ноября здесь.