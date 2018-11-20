2018-11-20T07:01:18+03:00
Общество

Экс-губернатор Полежаев иронично высказался об аресте бывшего соперника на выборах

Маевский тогда отобрал у него 35% голосов, а сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Фонд духовное наследиеФото: Фонд духовное наследие
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Бывший губернатор Леонид Полежаев довольно иронично прокомментировал арест своего бывшего соперника по выборам, представителя партии КПРФ Леонида Маевского. Маевский боролся за кресло губернатора в далеком 2003 году. Тогда он отнял у Полежаева 35% голосов, но все-таки проиграл.

Сейчас политика арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве и вымогательстве 40 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Полежаев, в красках описывая тот период политической жизни региона, сравнил появление своего соперника с капитаном корабля:

- Но как все начиналось! Только представьте! В тихо-провинциальную Омскую гавань в сиянии прожекторов и колыхании кумачовых флагов врывается виртуальный теплоход. На берег выходит капитан - во всем шике морской формы, с кортиком на боку, - иронично пишет Полежаев на своем сайте фонда "Духовное наследие".

Но по словам Полежаева, победить Маевскому не дали простые люди, которые усомнились в его достижениях:

- Жители города не возражали отправиться в плаванье с заезжим капитаном, отдали ему 35% голосов, но подвели мужики на селе, усомнились, не поверили в третий кран. Прожектора выборного теплохода медленно погасли, флаги сникли, и он тихо вышел из гавани, отчалил восвояси, - язвит Полежаев.

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