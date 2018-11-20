Экс-губернатор Полежаев иронично высказался об аресте бывшего соперника на выборах
Бывший губернатор Леонид Полежаев довольно иронично прокомментировал арест своего бывшего соперника по выборам, представителя партии КПРФ Леонида Маевского. Маевский боролся за кресло губернатора в далеком 2003 году. Тогда он отнял у Полежаева 35% голосов, но все-таки проиграл.
Сейчас политика арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве и вымогательстве 40 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Полежаев, в красках описывая тот период политической жизни региона, сравнил появление своего соперника с капитаном корабля:
- Но как все начиналось! Только представьте! В тихо-провинциальную Омскую гавань в сиянии прожекторов и колыхании кумачовых флагов врывается виртуальный теплоход. На берег выходит капитан - во всем шике морской формы, с кортиком на боку, - иронично пишет Полежаев на своем сайте фонда "Духовное наследие".
Но по словам Полежаева, победить Маевскому не дали простые люди, которые усомнились в его достижениях:
- Жители города не возражали отправиться в плаванье с заезжим капитаном, отдали ему 35% голосов, но подвели мужики на селе, усомнились, не поверили в третий кран. Прожектора выборного теплохода медленно погасли, флаги сникли, и он тихо вышел из гавани, отчалил восвояси, - язвит Полежаев.