2018-11-20T06:54:58+03:00
Происшествия

В Омске полностью выгорело новое авто

Инцидент произошел на Левобережье
Анна МИКУЛА
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Спасти машину не удалось.Спасти машину не удалось.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не довелось долго поспать в ночь на 20 ноября одному из жителей Левого берега. Около полуночи его «ласточка» - «Лада Гранта» 2017 года выпуска - загорелась. Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажного дома.

Вероятно, владелец поздно заметил происходящее и вызвал пожарных, когда спасать было уже нечего. Отечественная машина выгорела полностью.

- Пожар локализован в 00.10 по местному времени, ликвидирован - в 00.17. К тушению от привлекались девять сотрудников и две единицы техники, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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