2018-11-20T06:53:18+03:00
Происшествия

Дорожники обещали убрать каток на месте потопа на Лермонтова до утра

Они строили дамбы из снега и посыпали все песком
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Дорожники обещали убрать каток на месте потопа на Лермонтова до утраДорожники обещали убрать каток на месте потопа на Лермонтова до утраФото: пресс-служба администрации города Омска
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Вчера на улице Лермонтова в Омске произошла крупная коммунальная авария. На перекрестке улицы Лермонтова и улицы 14-ая Линия прорвало трубу. Водой затопило Лермонтова, дома в округе, подтопило школу, а дорога постепенно превращалась в каток.

Многоэтажки в округе оставались без холодной воды целый день, к ним организовали подвоз питьевой воды. Движение по улицы перекрыли сотрудники ГИБДД, на месте аварии работали представители МЧС, бригады из Водоканала и управления дорожного хозяйства и благоустройства.

В мэрии города пообещали работать всю ночь:

- После просыпки песко-соляной смесью рабочие будут убирать и вывозить снег и наледь. Центральный ДЭУ всеми звеньями и бригадами будет работать в зоне выхода воды на проезжую часть по улицам Маршала Жукова, 10 лет Октября, Лермонтова, Декабристов, пересечение с Шебалдина, Богдана Хмельницкого. Работать будут и утром, - сказали в пресс-службе мэрии.

Устранение последствий аварии на улице Лермонтова.

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