Пьяный омич устроил дебош в канадском посольстве в Москве

СЕГОДНЯ 06:33 2018-11-20T06:38:39+03:00

Он зачем-то пнул по окну здания и разбил стекло

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Не слишком позитивный для Омска случай произошел накануне вечером в Москве. Житель нашего города, видимо, был настолько рад покинуть его, что решил отметить событие бутылкой горячительного. Уже подшофе, гуляя по столице, он приметил посольство Канады.

Непонятно, чем именно ему не угодила эта страна, но 24-летний молодой человек устроил там пьяный дебош. Он зачем-то пнул по окну правительственного здания и разбил окно.

Его задержали, доставили в полицию и будут судить за мелкое хулиганство. Теперь кроме красот центра Москвы омский турист сможет ознакомиться и с буднями столичного изолятора.

- Жителю Омска поступок обойдется штрафом, сумма которого варьируется от 500 до 1000 рублей, или арестом на 15 суток, - сообщает Nation News.