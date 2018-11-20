2018-11-20T06:38:39+03:00
Общество

Пьяный омич устроил дебош в канадском посольстве в Москве

Он зачем-то пнул по окну здания и разбил стекло
Анна МИКУЛА
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Хулигана доставили в участок.Хулигана доставили в участок.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Не слишком позитивный для Омска случай произошел накануне вечером в Москве. Житель нашего города, видимо, был настолько рад покинуть его, что решил отметить событие бутылкой горячительного. Уже подшофе, гуляя по столице, он приметил посольство Канады.

Непонятно, чем именно ему не угодила эта страна, но 24-летний молодой человек устроил там пьяный дебош. Он зачем-то пнул по окну правительственного здания и разбил окно.

Его задержали, доставили в полицию и будут судить за мелкое хулиганство. Теперь кроме красот центра Москвы омский турист сможет ознакомиться и с буднями столичного изолятора.

- Жителю Омска поступок обойдется штрафом, сумма которого варьируется от 500 до 1000 рублей, или арестом на 15 суток, - сообщает Nation News.

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