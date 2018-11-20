В Омске студент готовился устроить бойню в университете

СЕГОДНЯ 04:33 2018-11-20T04:35:06+03:00

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Едва до трагедии не дошло дело в одном из вузов. Студент первого курса планировал устроить настоящую бойню в стенах ОмГУ имени Достоевского. Парень планировал расправиться с преподавателем, который якобы неоправданно завалил на экзамене почти весь его курс. Об этом сообщает om1.

Студент собирался застрелить педагога из ружья прямо на рабочем месте. Своими планами он неоднократно делился с друзьями в соцсетях. Когда подростки поняли, что первокурсник не шутит, они обратились в полицию, где обо всем и рассказали. 18-летнего омича задержали в одной из квартир на Левобережье. Там силовики нашли сразу два ружья и патроны к ним. Похоже, парень не шутил.

Сейчас у него уже изъяли компьютер и телефон для дальнейшего расследования уголовного дела. Студенту грозит до 15 лет тюрьмы.