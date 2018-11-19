Сотрудники Росгвардии в Омске задержали двоих дебоширов, угрожавших расправой кондуктору

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-19T15:11:20+03:00

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17 ноября около 16.55 часов, патрулируя территорию Октябрьского округа города Омска, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал от дежурного о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в общественном транспорте на улице Петра Осминина.

Оперативно прибывшие росгвардейцы увидели в автобусе двух нетрезвых мужчин, выражающихся нецензурной бранью в адрес кондуктора автотранспорта. Заметив сотрудников Росгвардии, хулиганы успокоились.

- Выяснилось, что пьяные молодые люди зашли в автобус на остановке общественного транспорта и сразу стали вести себя шумно, выражаясь нецензурной бранью. Кондуктор автобуса сделала им замечание, по причине чего нетрезвые пассажиры стали угрожать ей физической расправой и порчей имущества, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

Водитель, услышавший в салоне шум, нажал на кнопку тревожной сигнализации и остановил транспортное средство, после чего открыл двери, чтобы другие пассажиры могли покинуть автобус.

Дебоширы в возрасте 27 и 29 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи и грабеж, задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.