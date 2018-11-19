Омские студенты выстроились в большое сердце в память жертв ДТП

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-19T15:05:01+03:00

А учащиеся транспортного университета зажгли в окнах общежития свет так, чтобы получилась фраза «ДТП НЕТ» [видео]

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Омские полицейские продолжают удивлять своих подписчиков в соцсети «Вконтакте» креативом. Напомним, недавно в группе регионального УМВД разместили коллажи, где «оживили» советские фильмы про полицейских.

А накануне уже в паблике Госавтоинспекции появился ролик, приуроченный к Всемирному дню памяти жертв ДТП. В качестве актеров в нем снялись студенты омских вузов.

- Съемки проходили на территории различных учебных заведений, в ходе которых более трех тысяч студентов и курсантов, призывая участников дорожного движения соблюдать ПДД, выстроились в слово «ЖИЗНЬ», - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. -

А студенты Омского государственного университета путей сообщения, проживающие в общежитии, зажгли свет в окнах таким образом, что получилась фраза «ДТП НЕТ».

В конце ролика студенты выстроились на улице в фигуру в форме сердца.