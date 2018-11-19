С выборов мэра Тары снялся кандидат
Сегодня количество претендентов, которые претендуют на должность мэра Тары сократилось. Теперь на вакантную должность претендуют два человека. Заместитель председателя конкурсной комиссии, замглавы Тарского района Сергей Лазо сообщил о том, что снялся предприниматель Алексей Крутиков, об этом сообщает «СуперОмск».
Крутиков выбыл из конкурсной борьбы из-за того, что он не предоставил декларацию о доходах и справку об отсутствии судимости.
Сейчас на кресло мэра два кандидата – это начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта районной администрации Сергей Мартынов и исполняющий обязанности мэра Тары Николай Заливин.
Прежний мэр Тары Евгений Ерошевич ушел в отставку с 17 сентября 2018 года. Нового главу города выберут депутаты Тарского городского совета.