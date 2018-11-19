С выборов мэра Тары снялся кандидат

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-19T14:36:14+03:00

Теперь на вакантную должность претендуют два человека

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Сегодня количество претендентов, которые претендуют на должность мэра Тары сократилось. Теперь на вакантную должность претендуют два человека. Заместитель председателя конкурсной комиссии, замглавы Тарского района Сергей Лазо сообщил о том, что снялся предприниматель Алексей Крутиков, об этом сообщает «СуперОмск».

Крутиков выбыл из конкурсной борьбы из-за того, что он не предоставил декларацию о доходах и справку об отсутствии судимости.

Сейчас на кресло мэра два кандидата – это начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта районной администрации Сергей Мартынов и исполняющий обязанности мэра Тары Николай Заливин.

Прежний мэр Тары Евгений Ерошевич ушел в отставку с 17 сентября 2018 года. Нового главу города выберут депутаты Тарского городского совета.