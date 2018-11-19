Чиновника из Омской области будут судить за махинации с землей
Предприимчивого жителя Лузинского района будут судить за мошенничество в крупном размере. Теперь уже бывшего чиновника местной администрации обвиняют в махинациях с земельными участками общей площадью 2 тысячи квадратных метров.
- Следствием установлено, что в 2012 году фигурант уголовного дела с помощью принадлежащих двум гражданам правоустанавливающих документов на земельные участки образца 1993 года совершил мошеннические действия, которые позволили ему распорядиться двумя другими земельными участками, входящими в состав земель, государственная собственность на которые не разграничена, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В дальнейшем один из земельных участков был реализован, а на другом фигурант уголовного дела осуществил строительство дома.
По версии следствия, в общей сложности он причинил ущерб государству в размере 700 тысяч рублей.