Омичи старше 45 лет ищут работу больше полугода

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-19T12:51:15+03:00

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Служба агентства HeadHunter обнародовала не самые радостные результаты исследований. Как выяснилось, людям старше 45 лет значительно сложнее найти работу в Омске, чем их молодых конкурентам.

- При высокой активности на рынке труда эта возрастная группа чувствует себя явно менее защищенной. По данным этого года, на них приходится каждый пятый отклик на рынке труда. Естественно, не каждый отклик заканчивается приглашением на собеседование, только 9% от общего числа. С одной стороны, эта цифра не большая, но еще год назад она составляла только 3%, - сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.

Также выяснилось, что 40% людей старше 45 лет приходилось искать работу по полгода и более. Тем не менее, их доля на рынке труда за последние три года выросла в несколько раз.