Омская пенсионерка обменяла 95 тысяч на миллион «банка приколов»

СЕГОДНЯ 12:29 2018-11-19T12:30:43+03:00

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Пенсионерка шла по улице Серова, когда около нее остановилась голубая «десятка» с двумя мужчинами. Они спросили у 82-летней старушки как проехать к ближайшему почтовому отделению. Пенсионерка села в машину, решив показать мужчинам дорогу.

Как сообщили в пресс-службе полиции, незнакомцы рассказали старушке, что они из Казахстана и им нужно 200 тысяч рублей, чтобы провезти товар через границу. Мужчины попросили у пенсионерки денег взаймы. У нее на сберкнижке было всего 95 тысяч. Женщина отдала деньги мошенникам, а они оставили ей в залог сверток с 1,2 миллионами рублей и пообещали открыть счет в банке на ее имя, где будет лежать 1 миллион 650 тысяч рублей.

Пенсионерка пришла в банк, чтобы проверить свой счет, но денег там не оказалось. Купюры из свертка оказались «билетами банка приколов». После этого женщина обратилась в полицию. Мошенников сейчас ищут, изучают камеры видеонаблюдения.