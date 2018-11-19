2018-11-19T12:24:36+03:00
Общество

В Омске бомж украл детскую коляску

Также мужчина успел вынести из подъезда велосипед
Анна МИКУЛА
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Задержанному омичу снова придется вернуться за решетку.Задержанному омичу снова придется вернуться за решетку.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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42-летний бомж, только в сентябре освободившийся из колонии, заметил открытую дверь в один из подъезда дома на 2-ой Солнечной. Мужчина решил воспользоваться возможностью и юркнул внутрь. Погревшись, он решил еще и разжиться чужими вещами.

Сначала он вытащил на улицу подростковый велосипед, стоявший на лестничной площадке верхнего этажа. Потом вернулся за детской коляской. С ней воришку и задержали.

- Сумма причиненного ущерба составила 12 000 рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Уголовное дело возбуждено дознавателем по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное за совершение тайного хищения чужого имущества, - лишение свободы на срок до 2 лет.

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