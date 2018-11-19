В Омске из-за аварии на Лермонтова 5 домов остались без воды

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-19T11:35:29+03:00

В Омске из-за аварии на Лермонтова жители района остались без воды Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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На улице Лермонтова произошла крупная коммунальная авария. Из-за прорыва трубы холодного водоснабжения там затопило улицу на участке от 14-ой Линии до Декабристов. Также водой залило территорию средней общеобразовательной школы №1. Как сообщили в МЧС, учебный процесс в школе не нарушен, школьники и учителя выходят через другой вход.

Из-за аварии подтоплена школаФото: ГУ МЧС России по Омской области

Из-за аварии без воды остались пять многоквартирных домов, вних проживает около 850 человек. К домам организовали подвоз питьевой воды.

Сейчас движение по улице перекрыто, на месте аварии работают сотрудники МЧС, пять бригад от водоканала, семь бригад от управления дорожного хозяйства и благоустройства и два экипажа ГИБДД.

Аварию пока устранить не удалось, однако место прорыва уже найдено, сейчас на этом месте откачивают воду, чтобы перекрыть трубу.