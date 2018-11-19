В Омске под подозрение в загрязнении воздуха попали 20 предприятий
Сразу 20 предприятий города проверят по факту загрязнения воздуха в городе, которое произошло 9 ноября. Омичи в этот день жаловались на запах газа и другие химические запахи. В Центр экологического мониторинга тогда поступило около 20 жалоб. Экологи в качестве одной из причин называли неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.
Как сообщили в Минприроды Омской области, 8,9, 13 и 14 ноября в Омске также были зафиксированы превышения ПДК хлорида водорода и этилбензола.
Сейчас из-за загрязнения воздуха возбуждены административные дела и проводятся проверки в отношении 20 организаций города. С начала года к административной ответсвенности привлекли уже 46 предприятий, которые травили омичей вредными выбросами.