2018-11-19T09:08:41+03:00
Общество

Бывшую омскую судью признали виновной в махинациях с маткапиталом

Ее приговорили к 2 годам колонии, но выпустили на свободу
Анна МИКУЛА
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Вовченко может лишиться статуса судьи в отставке.Вовченко может лишиться статуса судьи в отставке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омском областном суде рассматривали дело теперь уже бывшей судьи Натальи Вовченко. Женщину признали виновной в незаконном обналичивании маткапитала.

- В январе 2008 года судья Ленинского районного суда Наталья Вовченко после рождения второго ребенка обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, - сообщает «Новый Омск». - В 2011 году она отчиталась, что потратила 351,5 тысяч рублей на покупку квартиры. При этом судья организовала серию фиктивных сделок купли-продажи жилья, которое было оформлено на ее старшего сына. Впоследствии обвиняемая продала эту квартиру за 900 тысяч рублей, не выполнив обязательства по оформлению жилого помещения в долевую собственность детей.

Добавим, что судья успела написать заявление на увольнение. Но теперь ее могут лишить статуса судьи в отставке.

Кроме того, Вовченко приговорили в двум годам колонии. Но за истечением срока давности преступления ее выпустили на свободу.

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