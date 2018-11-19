Омичка скрыла первого ребенка и незаконно получила больше 50 тысяч
В Таре предприимчивая 27-летняя местная жительница решила получить от государства деньги на первого ребенка. Однако у нее уже был один, но в 2011 году ее лишили родительских прав. Решив, что раз на первого ребенка она больше не имеет прав, она может родить еще одного и получить пособие на него. Сибирячка скрыла факт первых родов и обратилась за выплатами, сообщают в областной прокуратуре.
За несколько месяцев ей выплатили 53 тысячи рублей. Однако потом обман вскрылся, и женщине пришлось отвечать. Она полностью признала вину в указании недостоверных сведений, суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы. Пособие ей перестали выплачивать.