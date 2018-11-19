В Омской области за упавшие на школьника футбольные ворота накажут чиновника

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-19T08:19:01+03:00

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Прокуратура проверила инцидент с футбольными воротами, рухнувшими на 9-летнего мальчика в селе Антоновка из Нижнеомского района. Как выяснилось, они были установлены неспециалистами и с нарушением требований безопасности.

- Указанная конструкция, в нарушение требований государственных стандартов к спортивным площадкам, не обладала достаточной устойчивостью, так как не была оснащена противовесом, а также по причине отсутствия фиксации на земельном участке, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Местному главе внесли представление с требованием исправить недочеты. Кроме того, региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Добавим, что пострадавший школьник получил травмы головы и сейчас находится в больнице.