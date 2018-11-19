2018-11-19T10:16:43+03:00
Общество

Омский депутат Бонковский завел в Instagram страницу для своей собаки

Щенок корги по имени Кристиан появился у него недавно
Анна МИКУЛА
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Фото: instagram.comФото: instagram.com
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Депутат регионального Заксобрания и ярый собачник Степан Бонковский недавно стал владельцем щенка корги. Питомец по кличке Кристиан оказался настолько забавным и фотогеничным, что хозяин решил завести для него страницу в Instagram.

Как выяснилось, в семье депутата долгие годы жили два корги Бублик и Лис, но они умерли от старости, и депутат решился взять нового щенка этой же породы.

Добавим, что Степан Бонковский добивался ужесточения наказания за жестокое обращение с животными. Также он регулярно помогает омскому приюту «Друг».

christiancorgichristiancorgi
Степан Бонковский завел страницу в соцсети для своего корги.
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