Омский депутат Бонковский завел в Instagram страницу для своей собаки
Щенок корги по имени Кристиан появился у него недавно
Фото: instagram.com
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Депутат регионального Заксобрания и ярый собачник Степан Бонковский недавно стал владельцем щенка корги. Питомец по кличке Кристиан оказался настолько забавным и фотогеничным, что хозяин решил завести для него страницу в Instagram.
Как выяснилось, в семье депутата долгие годы жили два корги Бублик и Лис, но они умерли от старости, и депутат решился взять нового щенка этой же породы.
Добавим, что Степан Бонковский добивался ужесточения наказания за жестокое обращение с животными. Также он регулярно помогает омскому приюту «Друг».
Степан Бонковский завел страницу в соцсети для своего корги.