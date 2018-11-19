К зиме в Омске начали ремонтировать обрушившуюся стену дома

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-19T07:44:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В жилом доме № 55 на улице 20-го Партсъезда с наступлением холодов вовсю закипела работа и начались ремонтные работы. А ведь еще весной у этого дома полностью обрушилась кирпичная стена на уровне второго этажа, часть дома пришлось экстренно расселять.

Сейчас в соцсетях омичи публикуют фотографии начавшегося ремонта. По фотографиям видно, как стена с торца дома полностью разобрана. Также видны и строительные материалы – уже привезли кирпичи и строительные смеси. Стену до второго этажа уже отремонтировали.

Ремонт в этом доме власти планировали закончить к концу лета, однако строители не успели. Насколько долговечен будет такой ремонт, начавшийся накануне морозов, пока непонятно. Омичи в соцсетях негодуют.