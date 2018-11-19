2018-11-19T07:44:07+03:00
Общество

К зиме в Омске начали ремонтировать обрушившуюся стену дома

Работы планировали завершить еще к концу лета
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
К зиме в Омске начали ремонтировать обрушившуюся стену домаК зиме в Омске начали ремонтировать обрушившуюся стену домаФото: vk.com
Изменить размер текста:

В жилом доме № 55 на улице 20-го Партсъезда с наступлением холодов вовсю закипела работа и начались ремонтные работы. А ведь еще весной у этого дома полностью обрушилась кирпичная стена на уровне второго этажа, часть дома пришлось экстренно расселять.

Сейчас в соцсетях омичи публикуют фотографии начавшегося ремонта. По фотографиям видно, как стена с торца дома полностью разобрана. Также видны и строительные материалы – уже привезли кирпичи и строительные смеси. Стену до второго этажа уже отремонтировали.

Ремонт в этом доме власти планировали закончить к концу лета, однако строители не успели. Насколько долговечен будет такой ремонт, начавшийся накануне морозов, пока непонятно. Омичи в соцсетях негодуют.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске под подозрение в загрязнении воздуха попали 20 предприятий
Опасные овощи не пустили в нашу область
Бывшую омскую судью признали виновной в махинациях с маткапиталом
Потребители АО «Омск РТС» могут получать квитанции по электронной почте
Потребители АО «Омск РТС» могут получать квитанции по электронной почте
В Омске затопило улицу Лермонтова
Омичка скрыла первого ребенка и незаконно получила больше 50 тысяч
В Омской области за упавшие на школьника футбольные ворота накажут чиновника
Вещи омичей выстирают бесплатно на суперсовременных стиральных машинах
Омский депутат Бонковский завел в Instagram страницу для своей собаки
В Омской области покупают еще пять новых автобусов
В Омске ожидаются снегопад и потепление
Сбербанк запускает начисление повышенных бонусов СПАСИБО при оплате развлекательных услуг, кафе и ресторанов
В Омске растрескались 14 только что отремонтированных дорог
В Омске скверы и парки хотят защитить зеленым поясом
В Омской области водитель иномарки сбил пешехода и уехал
Пойман мошенник, за 34 тысячи продавший омичу воздух вместо билетов на Чемпионат мира по футболу
В Омске ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося
Житель Омска пожаловался, что в его почтовом отделении как в средневековье