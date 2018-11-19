В Омске ожидаются снегопад и потепление

СЕГОДНЯ 07:17 2018-11-19T07:25:41+03:00

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Сотрудники региональной Госавтоинспекции предупреждают омских водителях о метели, которая накроет город в ближайшие часы. На дорогах возможны заторы и плохая видимость. Поэтому автолюбителей и пешеходов просят быть особенно внимательными.

Тем временем, к вечеру 18 ноября обещают до -20 градусов мороза. А вот с завтрашнего дня ожидается существенное потепление. Такая комфортная погода продержится в начале новой рабочей недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, С 19 по 21 ноября днем будет -2…-9 градусов, ночью прогнозируют -6…-12 градусов. Во вторник, 20 ноября, ожидается усиление ветра до 15 м/с и умеренный снег.