В Омской области покупают еще пять новых автобусов

СЕГОДНЯ 07:19 2018-11-19T07:20:47+03:00

В Омской области на дорогах появятся еще пять новых автобусов Фото: vk.com

Их обещают поставить до Нового года

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АО «Омскоблавтотранс» до конца 2018 года планирует закупить еще пять новых автобусов марки ПАЗ. Информация о планах мэрии приобрести новые машины появилась на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Стоимость каждого автобуса составит 2,9 миллионов рублей. Но данные машины приобретаются в кредит, поэтому реальная их стоимость будет выше. Рассчитаться за автобусы планируют за три года.

В каждом ПАЗе 23 сидения, которые оборудованы ремнями безопасности, в салоне также будет установлено две печки и тахограф.

Ранее предприятие уже приобретало 22 новых автобуса, которые уже ездят по городу.