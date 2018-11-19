В Омской области покупают еще пять новых автобусов
Их обещают поставить до Нового года
В Омской области на дорогах появятся еще пять новых автобусовФото: vk.com
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АО «Омскоблавтотранс» до конца 2018 года планирует закупить еще пять новых автобусов марки ПАЗ. Информация о планах мэрии приобрести новые машины появилась на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Стоимость каждого автобуса составит 2,9 миллионов рублей. Но данные машины приобретаются в кредит, поэтому реальная их стоимость будет выше. Рассчитаться за автобусы планируют за три года.
В каждом ПАЗе 23 сидения, которые оборудованы ремнями безопасности, в салоне также будет установлено две печки и тахограф.
Ранее предприятие уже приобретало 22 новых автобуса, которые уже ездят по городу.