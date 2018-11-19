2018-11-19T07:20:47+03:00
Общество

В Омской области покупают еще пять новых автобусов

Их обещают поставить до Нового года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области на дорогах появятся еще пять новых автобусовВ Омской области на дорогах появятся еще пять новых автобусовФото: vk.com
Изменить размер текста:

АО «Омскоблавтотранс» до конца 2018 года планирует закупить еще пять новых автобусов марки ПАЗ. Информация о планах мэрии приобрести новые машины появилась на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Стоимость каждого автобуса составит 2,9 миллионов рублей. Но данные машины приобретаются в кредит, поэтому реальная их стоимость будет выше. Рассчитаться за автобусы планируют за три года.

В каждом ПАЗе 23 сидения, которые оборудованы ремнями безопасности, в салоне также будет установлено две печки и тахограф.

Ранее предприятие уже приобретало 22 новых автобуса, которые уже ездят по городу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске под подозрение в загрязнении воздуха попали 20 предприятий
Опасные овощи не пустили в нашу область
Бывшую омскую судью признали виновной в махинациях с маткапиталом
Потребители АО «Омск РТС» могут получать квитанции по электронной почте
Потребители АО «Омск РТС» могут получать квитанции по электронной почте
В Омске затопило улицу Лермонтова
Омичка скрыла первого ребенка и незаконно получила больше 50 тысяч
В Омской области за упавшие на школьника футбольные ворота накажут чиновника
Вещи омичей выстирают бесплатно на суперсовременных стиральных машинах
К зиме в Омске начали ремонтировать обрушившуюся стену дома
Омский депутат Бонковский завел в Instagram страницу для своей собаки
В Омске ожидаются снегопад и потепление
Сбербанк запускает начисление повышенных бонусов СПАСИБО при оплате развлекательных услуг, кафе и ресторанов
В Омске растрескались 14 только что отремонтированных дорог
В Омске скверы и парки хотят защитить зеленым поясом
В Омской области водитель иномарки сбил пешехода и уехал
Пойман мошенник, за 34 тысячи продавший омичу воздух вместо билетов на Чемпионат мира по футболу
В Омске ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося
Житель Омска пожаловался, что в его почтовом отделении как в средневековье