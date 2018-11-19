В Омске растрескались 14 только что отремонтированных дорог

СЕГОДНЯ 04:23 2018-11-19T04:24:05+03:00

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Плоды масштабного дорожного ремонта пожинает теперь мэрия. Как оказалось, с качеством работ в этом году не все гладко - в прямом смысле этого слова. Сразу 14 магистралей, только что сделанных ООО «Стройсервис», пошли трещинами. Речь о следующих объектах: ул. Блусевич, Кирова, Химиков, Березовая, Машиностроительная, 2-я Солнечная, Красноярский тракт, 22 Апреля, Дианова, Ватутина, Мельничная, Суворова, Крупской и проспекте Мира. В администрации решили судиться с компанией. На прошлой неделе БУ Управление дорожного хозяйства и благойстройства города Омска подало иск к ООО «Стройсервис». Ведомство требует привести эти улицы в порядок по гарантии - то есть за счет фирмы, проводившей ремонт. Иск в Арбитражном суде зарегистрирован 12 ноября.

Якова Вагнера. Бюджетное учреждение требует устранить дефекты на отремонтированных компанией автомобильных дорогах в рамках гарантийных обязательств.