В Омске скверы и парки хотят защитить зеленым поясом

СЕГОДНЯ 19:11 2018-11-18T19:14:07+03:00

Торговые центры и кафе, как считает секретарь общественной палаты Лидия Герасимого, ни в коем случае не могут стать альтернативой деревьям и цветам. Фото: Станислав МУХИН

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В очередной раз Общественная палата Омской области стала инициатором обсуждения дискуссии - включать в зеленый пояс парки и скверы, приноносящих доход в бюджет за счет расположенных в них заведеней. Общественники не возражают, но главное их условие - зеленые насаждения обязательно должны быть сохранены. Торговые центры и кафе, как считает секретарь общественной палаты Лидия Герасимова, ни в коем случае не могут стать альтернативой деревьям и цветам. Другого подхода быть не может. Все эти моменты обсуждались на недавнем круглом столе.

- Во всех областях проект зеленого пояса уже утвержден, мы отстаем по России. Причина в том, что по итогам первых и вторых общественных слушаний не нашли согласования. Когда мы в последний раз говорили с мэром, договорились включить парки и скверы, - говорит Лидия Герасимова. - Мы не говорим о 100% территории, где ничего нельзя будет производить. Действующие объекты продолжат действовать. Ведь закон не запрещает вносить изменения. Главное - все-таки утвердить зеленый пояс Омска.

В целом все же принято решение включить парки и скверы в зеленый щит. По многим зонам уже есть градостроительная документация. Сложности есть с этими территориями на улицах Конева, Богдана Хмельницкого и со Сквером молодоженов.

По словам, замминистра природных ресурсов и экологии Александра Матненко, общая площадь зеленого пояса сейчас составляет 732 гектара. В ближайшее время утвержденный проект зеленого щита направят омским депутатам в региональное Заксобрание.