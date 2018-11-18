В Омской области водитель иномарки сбил пешехода и уехал

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-18T16:49:19+03:00

В Омской области еще один водитель сбил человека и уехал Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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За сегодняшний день произошла вторая авария с участием пешехода, где водитель уехал с места ДТП. С утра такая авария произошла в Омске на улице Энтузиастов, там шофера еще не нашли.

Как сообщили в Госавтоинспекции, похожая авария произошла в поселке Муромцево. Водитель на машине "Тойота" двигался по ул. Ленина, и в районе дома № 168 сбил пешехода. 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель, испугавшись, уехал с места происшетвия.

Водителя в небольшом поселке удалось быстро найти. По горячим следам полицейские установили автомобиль, а потом и водителя. Им оказался 32-летний мужчина, житель Муромцево.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.