Пойман мошенник, за 34 тысячи продавший омичу воздух вместо билетов на Чемпионат мира по футболу

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-18T10:21:54+03:00

Чемпионат мира по футболу уже прошел, а омич так и не дождался билетов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Омич долгое время в соцсетях общался со своим знакомым, который переехал в столицу. Новоявленный москвич сообщил, что стал волонтером на Чемпионате мира по футболу, который проходил этим летом. Он предложил сибиряку приобрести у него билеты на матчи в Москве.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на самом деле их у волонтера не было. Житель Омска перевел предприимчивому москвичу больше 34 тысяч рублей за билеты, которые он так и не получил. Обманутый фанат обратился в полицию, чтобы вернуть свои деньги.

Полицейские через какое-то время задержали 21-летнего мошенника. Он признался, что билетов у него не было, а деньги были очень нужны. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.