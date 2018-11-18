2018-11-18T10:23:53+03:00
Общество

Житель Омска пожаловался, что в его почтовом отделении как в средневековье

По его словам, каждый раз когда получаешь посылку, рискуешь жизнью
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Житель Омска пожаловался, что в его почтовом отделении как в средневековьеЖитель Омска пожаловался, что в его почтовом отделении как в средневековьеФото: vk.com
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В социальных сетях омич бьет тревогу. Житель города опубликовал фотографии своего почтового отделения, в котором уже давно не делали ремонт. Фото действительно устрашающие, создается впечатление, что стены в отделении очень непрочны.

Омич сообщает, что все почтовые отделения в округе уже отремонтировали, а до этого никак не дойдет очередь. В отделении расположенном по адресу 50 лет Октября, 116 в Нефтяниках стены в трещинах и грибке, обшарпанный пол и потолок.

- Там реально страшно находиться из-за ощущения, что скоро все развалится и тебя завалит! В связи с этим возник вопрос: когда будут реконструировать данное госучреждение? Или людям так и придется в 21 веке получать свои посылки, рискуя жизнью, как в средневековье? - пишет омич.

Вход в отделение почты в Нефтяниках Фото: vk.com

Вход в отделение почты в НефтяникахФото: vk.com

В комментариях другие жители города поддерживают омича, говорят, что такая ситуация и в других отделениях. Люди надеются на силу соцсетей, может быть после жалоб там об этом отделении все же вспомнят.

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