В Омске ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-18T10:18:17+03:00

В Омске разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся Фото: Олег ЗОЛОТО

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Сегодня утром на улице Энтузиастов в Нефтяниках произошло ДТП. Между остановками «Поликлиника» и «Школа» машина сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель двигался в направлении 1-й Заводской и в районе дома № 15 наехал на мужчину. Машина скрылась с места аварии.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, личность водителя как и марку машины пока не удалось установить, они просят помощи свидетелей. В результате аварии пешехода с травмами увезли в больницу.

Полицейские проводят проверку и ищут водителя. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: (3812) 79-35-04 или 02