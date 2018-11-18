В Омске ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося
Пешеходу понадобилась помощь медиков
В Омске разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылсяФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня утром на улице Энтузиастов в Нефтяниках произошло ДТП. Между остановками «Поликлиника» и «Школа» машина сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель двигался в направлении 1-й Заводской и в районе дома № 15 наехал на мужчину. Машина скрылась с места аварии.
Как сообщили в пресс-службе омской полиции, личность водителя как и марку машины пока не удалось установить, они просят помощи свидетелей. В результате аварии пешехода с травмами увезли в больницу.
Полицейские проводят проверку и ищут водителя. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: (3812) 79-35-04 или 02