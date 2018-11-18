2018-11-18T10:18:17+03:00
Происшествия

В Омске ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося

Пешеходу понадобилась помощь медиков
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылсяВ Омске разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылсяФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Сегодня утром на улице Энтузиастов в Нефтяниках произошло ДТП. Между остановками «Поликлиника» и «Школа» машина сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель двигался в направлении 1-й Заводской и в районе дома № 15 наехал на мужчину. Машина скрылась с места аварии.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, личность водителя как и марку машины пока не удалось установить, они просят помощи свидетелей. В результате аварии пешехода с травмами увезли в больницу.

Полицейские проводят проверку и ищут водителя. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: (3812) 79-35-04 или 02

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пойман мошенник, за 34 тысячи продавший омичу воздух вместо билетов на Чемпионат мира по футболу
Житель Омска пожаловался, что в его почтовом отделении как в средневековье
В Омске за день сбили двоих детей
Легионер из Канады сравнил игру в омском «Авангарде» с тюрьмой
Омича пытали из-за пароля для телефона
Самое нелепое ДТП года: В Омске машина Яндекс-такси врезалась в паровозик во дворе
Массовая авария в Омске: На улице Фрунзе столкнулись 6 машин
Смертельное ДТП под Омском: Один погиб, четверо - в больнице
Соцсети: В Омске кондуктор высадил безбилетницу прямо посреди дороги
В Омской области женщине дали 2 года тюрьмы всего за одно SMS
В Омске сотрудница почты с тремя детьми присвоила 400 тысяч
Омская область получит 1,8 млрд на улучшение водоснабжения
Омич пришел в гости к соседу и избил его табуретом
Медицинский центр "Камелот" приглашает на вкусный и полезный бранч 18 ноября в 11:00!
В Омске в этом году будет сразу две главные елки
Омичи уже вовсю рыбачат на неокрепшем льду Иртыша
Звездные артисты призывают дать омскому аэропорту имя актера Ульянова
Стало известно, откуда ушла потерявшаяся пенсионерка с провалами памяти
Показ нового сезона сериала «Марс» состоится за неделю до российской премьеры
В Омске отрывается еще один каток под открытым небом
В Омске поскользнувшаяся пенсионерка отсудила у управляющей компании 108 тысяч
Омского экс-полицейского осудили за взятки с наркоторговцев