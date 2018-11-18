2018-11-18T08:25:49+03:00
Происшествия

В Омске за день сбили двоих детей

Оба получили серьезные травмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске за день сбили двоих детейВ Омске за день сбили двоих детейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Накануне в снежный выходной произошло сразу несколько аварий, в которых получили травмы школьники, сообщают в пресс-службе госавтоинспекции.

Несовершеннолетние пешеходы попали под колеса автомобилей. Первое происшествие случилось на проспекте Карла Маркса на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 22. Там 34-летний водитель на «Ниссане» сбил 16-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по переходу. Ей понадобилась помощь медиков и ее увезли в больницу.

В другой части города произошла ещё одна авария. На улице 1-ая Железнодорожная 14-летний мальчик хотел перебежать дорогу в неположенном месте. В районе дома №2 его его сбил 51-летний водитель также на «Ниссане». Мальчику потребовалась помощь врачей. Сейчас все обстоятельства аварий выясняются.

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