Легионер из Канады сравнил игру в омском «Авангарде» с тюрьмой

СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-18T08:10:16+03:00

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Бывший нападающий «Авангарда» канадец Тедди Перселл в одном из интервью поделился своими впечатлениями от игры в Омске. Он играл у нас в сезоне 2017-2018, сыграл 28 матчей и набрал 17 очков. После этого он поспешил вернуться на родину.

Хоккеист жаловался на большие расстояния и долгие перелеты. Также его смущало то, что в Омске никто не говорил по английски и ему приходилось разговаривать со всеми, как будто он говорит со своей собакой - жестами и короткими фразами. Возвращение домой он сравнил выходом из тюрьмы:

- Я праздновал, будто я был в тюрьме и меня выпустили. Я забыл, что могу так радоваться – будто мне 11 лет и мне подарили новую хоккейную форму на Рождество, – сказал хоккеист в интервью. – Я даже оставил все свое хоккейное барахло в России. Просто сбежал. Только пятки сверкали! Это было похоже на армию. Мне пришлось задержаться на 3-4 дня, потому что так было прописано в моем контракте. После этого типа можно было свалить, но я никому не сказал ни слова. Мой водила отвез меня в аэропорт, мы обнялись, и я сказал ему: «Ну это, я улетаю. Можешь все мое барахло забрать. Мне оно не нужно, - цитирует слова хоккеиста «Спорт-экспресс».

По словам Перселла, поездка в Россию того не стоила, он сильно похудел - на 7 килограмм и впал в депрессию. Сейчас он нигде не играет