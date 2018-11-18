2018-11-18T08:13:49+03:00
Происшествия

Омича пытали из-за пароля для телефона

Он сдался только когда ему стали угрожать топором
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Чтобы получить код от смартфона омичу надели на голову пакетЧтобы получить код от смартфона омичу надели на голову пакетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Омич познакомился с двумя мужчинами в торговом павильоне на улице Багратиона. Они решили отметить знакомство застольем в доме у одного из них. Во время посиделок поссорились, два новых друга отобрали у 37-летнего знакомого смартфон, но он оказался заблокированным. Сказать графический ключ от телефона мужчина отказался. После этого новые знакомые решили применить пытки, сообщают в пресс-службе омской полиции.

Они надели ему на голову пакет и отвели в квартиру в соседнем доме, где продолжили требовать ключ от смартфона. После того как Омич снова отказался, они стали угрожать ему топором, и тогда владелец телефона сдался. Злоумышленники забрали смартфон и полторы тысячи рублей, после чего отпустили мужчину.

Пострадавший пошел в полицию, воришек быстро нашли. Одного у него дома, а второго в суде, где рассматривали его дело по другому преступлению. Им грозит до 4 лет тюрьмы.

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