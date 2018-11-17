2018-11-17T11:22:43+03:00
Происшествия

Массовая авария в Омске: На улице Фрунзе столкнулись 6 машин

Жители винят во всем снегопад [фото]
Станислав МУХИН
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Автолюбители винят во всем снегопад.Автолюбители винят во всем снегопад.Фото: vk.com
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С ночи в городе идет сильный снег. И омичи признают: в этот раз коммунальные службы отреагировали на разгул стихии не так оперативно, как во время недавнего гололеда. Многие улицы в снежной крошке. Не исключено, что именно из-за нее в центре Омска и произошла массовая авария.

На перекрестке улиц Герцена и Фрунзе столкнулись сразу 6 машин. Скорее всего, водители еще и не соблюдали дистанцию, поэтому и встали в паровозик из 6 разбитых авто. Из-за этого в этом районе образовалась серьезная пробка.

В социальных сетях появилось фото аварии. Омичи недоумевают и отмечают: в снегопад многие водители будто просто забывают, как нужно нормально ездить.

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