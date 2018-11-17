Смертельное ДТП под Омском: Один погиб, четверо - в больнице

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-17T11:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла в пятницу вечером в Москаленском районе. Спровоцировал ее водитель иномарки. Как рассказали в пресс-службе омской проиции, на трассе Honda Civic выехала на встречку в районе деревни Тумановка. Там ехала старенький ВАЗ-211340 - времени уйти от столкновения у него не осталось. Удар был очень сильным. Избежать жертв, к сожалению, не удалось.

- Пассажир отечественного автомобиля, мужчина 1986 г.р., от полученных травм скончался на месте аварии. Пассажиры иномарки (мужчина 1993 г.р., мужчина 1990 г.р.) и оба водителя с различными травмами госпитализированы, – уточняют в областном УМВД.

Сейчас проводится проверка по факту этой аварии.