2018-11-17T11:06:45+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП под Омском: Один погиб, четверо - в больнице

Одна из машин выехала на встречку
Станислав МУХИН
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Серьезная авария произошла в пятницу вечером в Москаленском районе. Спровоцировал ее водитель иномарки. Как рассказали в пресс-службе омской проиции, на трассе Honda Civic выехала на встречку в районе деревни Тумановка. Там ехала старенький ВАЗ-211340 - времени уйти от столкновения у него не осталось. Удар был очень сильным. Избежать жертв, к сожалению, не удалось.

- Пассажир отечественного автомобиля, мужчина 1986 г.р., от полученных травм скончался на месте аварии. Пассажиры иномарки (мужчина 1993 г.р., мужчина 1990 г.р.) и оба водителя с различными травмами госпитализированы, – уточняют в областном УМВД.

Сейчас проводится проверка по факту этой аварии.

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