2018-11-17T08:52:41+03:00
Общество

Соцсети: В Омске кондуктор высадил безбилетницу прямо посреди дороги

Пассажира могли сбить машины
Станислав МУХИН
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Все случилось на автобусе №33.Все случилось на автобусе №33.Фото: vk.com
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Непрятный инцидент произошел в общественном транспорте. Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, конфлит случился в городке Нефтяников. Кондуктор начала ругаться с пассажиром, не оплатившим проезд. В итоге дошло до того, что автобус просто встал посреди дороги, и кондуктор высадила безбилетницу. При этом, по словам свидетелей конфликта, это было реально опасно для жизни омички.

- На перекрестке возле площади Лицкевича кондуктор высадила девушку, хотя автобус стоял во втором ряду. Ей 22 рубля стали важнее человеческой жизни. А чем думал водитель, нарушая правила? Девушка в итоге едва не попала под колеса автомобиля! - написала гневное сообщение в социальных сетях жительница Омска.

Комментаторы в соцсетях пришли к выводу, что в этой истории обе стороны хороши. Кондуктор, безусловно, не права, но за проезд нужно платить.

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