В Омской области женщине дали 2 года тюрьмы всего за одно SMS
С помощью телефона знакомого она перевела деньги на свой счет
Сельчанка украла деньги.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Уголовным делом и тюрьмой закончилось очередной застолье для жительницы Кормиловского района. Все случилось в июне. Женщина выпивала вместе со своим другом. В какой-то момент мужчина набрал нужную кондицию и сошел с дистанции. Знакомый сельчанки уснул. Тогда она взяла его телефон и по смс перевела себе на счет 27 тысяч. Пропажу денег сибиряк обнаружил на утро. Он сразу догадался, у кого эти деньги и заявил в полицию.
На женщину завели уголовное дело. Свою вину она полностью признала. Кормиловский районный суд приговорил омичку. отправившую злополучное сообщение, к двум годам колонии общего режима.