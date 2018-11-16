2018-11-16T15:00:45+03:00
Общество

Омская область получит 1,8 млрд на улучшение водоснабжения

Деньги выдадут в течение шести лет
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омская область получит 1,8 миллиардов рублей на улучшение водоснабженияОмская область получит 1,8 миллиардов рублей на улучшение водоснабженияФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Омской области по федеральному проекту «Чистая вода» в течение шести лет дадут 1,8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства строительства Омской области. Средства направят на улучшение и строительство водоочистных сооружений и сетей водоснабжения. После реализации этой программы планируется, что больше 90% населения нашего региона получат чистую воду. Сейчас доля жителей, имеющих доступ к чистой воде, составляет всего 70,6%.

Первыми городами, которые войдут в эту программу станут Тара, Калачинск, Исилькуль, Называевск, Тюкалинск. Также претендовать на финансирование смогут Кормиловский и Нижнеомский районы. В Исилькуле и в Калачинске уже готова вся проектная документация, в Кормиловке она находится в стадии разработки.

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