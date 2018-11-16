Омич пришел в гости к соседу и избил его табуретом

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-16T14:56:26+03:00

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Охранник одного из садоводческих товариществ нажал тревожную кнопку. Приехавшим на место росгвардейцам мужчина рассказал, что между жильцами произошел конфликт.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, один из них пришел к другому в гости. Во время застолья они поссорились. Сосед был сильно пьян и набросился на хозяина дома с табуреткой в руках. В итоге разбил лицо 48-летнему оппоненту в споре. Полицейским удалось задержать 29-летнего соседа, он признался во всем случившемся. Только никак не мог вспомнить причину конфликта.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Там уже выяснилось, что он ранее был судим за кражу, неправомерное завладение автомобилем, хранение наркотических веществ и причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь ему грозит еще одна уголовная статья - за нанесение побоев.