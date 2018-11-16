В Омске в этом году будет сразу две главные елки

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-16T14:09:39+03:00

В Омске будет сразу две главные елки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Они появятся в парке 30-летия ВЛКСМ и в Омской крепости

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Уже в конце ноября омичи смогут почувствовать приближение новогодних праздников. 20 ноября наш город посетит Дед Мороз из Великого Устюга. Праздничная программа будет организована около ТЮЗа. Начало мероприятия в 15.30.

В декабре же омичей жду сразу две главных елки города. Торжественное открытие первой пройдет в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ 28 декабря в 17.00. Вторая главная елка будет ждать омичей в Омской крепости. Открытие там пройдет 29 декабря в 17.00.

Праздничные программы у городских елок будут проходить ежедневно с 23 декабря по 8 января. Новогодняя ночь пройдет в парке имени 30-летия ВЛКСМ, начало 31 декабря в 23.00.