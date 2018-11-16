2018-11-16T13:58:52+03:00
Общество

Омичи уже вовсю рыбачат на неокрепшем льду Иртыша

В МЧС предупреждают, что это очень опасно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи уже рыбачат на неокрепшем льду ИртышаОмичи уже рыбачат на неокрепшем льду ИртышаФото: Сергей КУРОЧКИН
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Сотрудники управления по делам ГО и ЧС и представители МЧС провели рейд по берегам Иртыша в поисках любителей рыбалки на неокрепшем льду. Спасатели побывали в Советском округе Омска в районе моста 60-летия ВЛКСМ. Там они заметили небольшую группу любителей поудить рыбу. Их предупредили, что лед еще недостаточно окреп для подледной рыбалки, поэтому находиться на нем очень опасно.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, лед на Иртыше еще очень слабый:

- На сегодня лед на Иртыше в границах Омска установился еще не повсеместно. Сохраняется много больших по площади участков открытой воды. Ледовый покров относительно крепок только в речных затонах. Но даже и там он не везде достиг безопасной для человека толщины в 10-12 сантиметров, - прокомментировал ситуацию представитель городского управления по делам ГО и ЧСАндрей Соседко.

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