Звездные артисты призывают дать омскому аэропорту имя актера Ульянова

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-16T13:05:18+03:00

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Сегодня при поддержке Общественной палаты Омской области прошла пресс-конференция «Великие имена России: Михаил Ульянов». На ней столичные артисты призывали поддержать имя Ульянова в голосовании за имя для омского аэропорта. Сейчас идет финальный этап голосования, который продлиться до 30 ноября. Пока Михаил Ульянов по количеству голосов находится на третьем месте.

Актер из театра имени Евгения Вахтангова, Народный артист РФ Сергей Маковецкий призывает поддержать Ульянова:

- Мне бы очень хотелось, когда я буду прилетать в Омск, чтобы стюардесса объявляла: "Через 20 минут наш самолет произведет посадку в аэропорту имени Ульянова". Это очень достойное имя для аэропорта. Он был грандиозным человеком — светлым, открытым, искренним. Мне хочется, чтобы это имя навсегда было связано с Омском, так как он — омич.

Кандидатуру Ульянова поддержали и актриса Марина Есипенко с актером Владимиром Вдовиченковым, он сказал:

- Ульянов для меня живой человек, он привел меня в театр. Я не встречал человека, который бы более серьезно относился к своему делу. Это был сильный, красивый и прекрасный человек.

Добавим, что чье имя дадут омскому аэропорту - станет известно уже 5 декабря. А пока сибиряки голосуют. На данный момент лидирует вариант с Карбышевым.