2018-11-16T10:03:30+03:00
Происшествия

Омич сгорел на пожаре в гостях у брата

ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич пришел в гости к брату и сгорелОмич пришел в гости к брату и сгорелФото: vk.com
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На улице Шебалдина в одном из частных домов произошел пожар. Спасателей вызвали слишком поздно, поэтому огонь успел распространиться на площадь 84 квадратных метра. Приехавшие пожарные опасались, что огонь может перекинуться на соседние здания.

Возгорание тушили более двух часов. На место выехали 28 пожарных на шести автомобилях. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на соседние дома, однако они не смогли спасти мужчину, который находился в доме.

Как сообщили в следственном комитете, они обнаружили труп 60-летнего мужчины. Это был брат хозяина дома. По данным ведомства, он пришел в гости, уснул и уже не мог самостоятельно выбраться. Следователи рассматривают версию о неисправной проводке и неосторожности при курении.

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