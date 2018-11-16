Появилось видео падения омички с младенцем из автобуса

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-16T09:49:05+03:00

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Накануне в Омске на проспекте Космическом, женщина с младенцем выпали из автобуса. Они ехали в автобусе № 72. В районе остановки «Столовая» женщина на выходе из автобуса выпала с маленьким сыном из дверей прямо на обочину дороги.

Девушка и малыш получили травмы, медики не стали их госпитализировать. Почему произошел такой инцидент, сейчас выясняют следователи. Как сообщили в следственном комитете, они проверяют водителя и перевозчика.

В Сети появилось видео происшествия с камер наблюдения. Его опубликовали следователи. На кадрах видно, как автобус трогается от остановки с открытыми дверями. Через считанные секунды из них вылетает женщина с малышом на руках. При падении она успела сгруппироваться и закрыть собой ребенка. Омичка упала на плечо.

По предварительным данным виноват водитель, который не убедился, что пассажиры вышли и можно начинать движение.