2018-11-16T09:49:05+03:00
Общество

Появилось видео падения омички с младенцем из автобуса

Женщина успела сгруппироваться и закрыть ребенка [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Накануне в Омске на проспекте Космическом, женщина с младенцем выпали из автобуса. Они ехали в автобусе № 72. В районе остановки «Столовая» женщина на выходе из автобуса выпала с маленьким сыном из дверей прямо на обочину дороги.

Девушка и малыш получили травмы, медики не стали их госпитализировать. Почему произошел такой инцидент, сейчас выясняют следователи. Как сообщили в следственном комитете, они проверяют водителя и перевозчика.

В Сети появилось видео происшествия с камер наблюдения. Его опубликовали следователи. На кадрах видно, как автобус трогается от остановки с открытыми дверями. Через считанные секунды из них вылетает женщина с малышом на руках. При падении она успела сгруппироваться и закрыть собой ребенка. Омичка упала на плечо.

По предварительным данным виноват водитель, который не убедился, что пассажиры вышли и можно начинать движение.

В Омске женщина с ребенком выпала из автобуса.Следователи проводят проверку по сообщению из СМИ.

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