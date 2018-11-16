На выходных в Омске ожидают снег и метель

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-16T07:45:29+03:00

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На этих выходных в Омске синоптики обещают долгожданный снегопад. Изменения в погоде ожидаются уже сегодня. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня днем, 16 ноября температура будет в пределах от -4 до -9 градусов. Местами ожидается снег и гололед на дорогах.

В субботу омичей ждет сильный снегопад и метель. Днем потеплеет до -3…-8 градусов. Ночью температура будет от -5 до -10 градусов, при прояснении до -16 градусов. Ветер юго-западный и западный со скоростью 6-11 м/с.

В воскресенье, 18 ноября, также ожидается снег, температура днем -4...-9, ночью -8...-13. По данным открытых интернет-источников, снегопад продолжится и в начале следующей недели.