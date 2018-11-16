В Омске пробирки с анализами и использованные шприцы нашли на обычной свалке

СЕГОДНЯ 07:13 2018-11-16T07:13:21+03:00

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Одна из омских компаний по утилизации отходов вывозила опасный мусор на обычную свалку вместо того, чтобы правильно их утилизировать, об этом сообщили в Следственном комитете, и на youtube канале ведомства опубликовали видео под названием «Кровавая» свалка.

Руководитель одной из компаний по утилизации мусора заключил договор с десятью омскими медучреждениями на вывоз, транспортировку и утилизацию опасных и чрезвычайно опасных отходов. Среди таких, например, были использованные шприцы. Пробирки с анализами, капельницы и просроченные препараты. Все это отвозилось на обычные полигоны отходов и перевозилось в мусоровозах, что представляло опасность как для рабочих, так и для населения.

Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководителя компании по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводится проверка и продолжается расследование.