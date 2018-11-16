В Омске пробирки с анализами и использованные шприцы нашли на обычной свалке
Одна из омских компаний по утилизации отходов вывозила опасный мусор на обычную свалку вместо того, чтобы правильно их утилизировать, об этом сообщили в Следственном комитете, и на youtube канале ведомства опубликовали видео под названием «Кровавая» свалка.
Руководитель одной из компаний по утилизации мусора заключил договор с десятью омскими медучреждениями на вывоз, транспортировку и утилизацию опасных и чрезвычайно опасных отходов. Среди таких, например, были использованные шприцы. Пробирки с анализами, капельницы и просроченные препараты. Все это отвозилось на обычные полигоны отходов и перевозилось в мусоровозах, что представляло опасность как для рабочих, так и для населения.
Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководителя компании по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводится проверка и продолжается расследование.
"Кровавая" свалка Омск.В Омске руководитель компании по утилизации отходов подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следственными органами Следственного комитета России по Омской области по материалам, представленным УЭБ и ПК УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя омской компанией по утилизации отходов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, 30-летний подозреваемый, заключивший контракты с десятью омскими медицинскими учреждениями на сбор, вывоз, транспортировку и обезвреживание медицинских отходов эпидемиологически опасных класса Б и чрезвычайно эпидемиологически опасных класса В , ненадлежащим образом осуществлял утилизацию потенциально опасных отходов медицинской деятельности: шприцов, пробирок для анализов, капельных систем, других материалов и просроченных лекарственных препаратов, которые с нарушением установленного порядка сжигались в неприспособленных для этой цели мусорных баках или вывозились в обычных мусоровозах и просто выбрасывались на полигон с твердыми бытовыми отходами. При этом рабочие компании сбор и перевозку медотходов осуществлял без соответствующей спецодежды. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности и причастных лиц. Расследование продолжается.