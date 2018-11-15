Из-за аварии в Омске без воды остались больше 40 зданий

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-15T14:30:46+03:00

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Крупная коммунальная авария произошла в Октябрьском округе Омска. Как сообщили в пресс-службе «Омскводоканала», без холодной воды остались жители домов по улице Кирова, Харьковская, 7-ая Линия, 8-ая Линия, Богдана Хмельницкого и 3-ая Транспортная. Воды также нет в детских садах и школе по улицы Свободы и Харьковская. Без воды остались около 3,5 тысячи человек. В домах, где горячую воду получают путем нагрева холодной воды, люди остались также и без горячей воды.

В этом районе прорвало трубу, поэтому воду пришлось отключить. Коммунальщики планируют решить проблему до семи вечера. В районе, где случилась авария, организовали подвоз питьевой воды.