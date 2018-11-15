Омичи выложили видео с моментом аварии на 10-летии Октября

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-15T14:18:40+03:00

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Накануне произошла авария на улице 10 лет Октября в районе пересечения с улицей 16-ая Линия. Водитель на автомобиле «Тойота» двигался из центра города. В какой-то момент рядом с перекрестком начала выруливать другая машина. Водитель «Тойоты» летел на огромной скорости прямо на нее и уже не успевал затормозить, поэтому он съехал на тротуар.

На записи, попавшей в соцсети, видно, что по тротуару в этот момент спокойно шла женщина. Водитель наехал на нее и сбил с ног, прижав к жилому дому. Очевидцы говорят, что женщина осталась жива, но получила травмы. Машина повисла на крыльце сетевого магазина.

Омичи в комментариях недоумевают, как водитель мог допустить такое столкновение. Получается, что решив спасти свою машину от удара, он наехал на человека. Теперь ремонта авто ему все равно не избежать.