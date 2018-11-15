2018-11-15T12:30:58+03:00
Общество

Омичка бесплатно отдала шубу, доверившись мошенницы

Подозреваемую удалось найти
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления РосгвардииФото: пресс-служба Управления Росгвардии
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52-летняя омичка стала жертвой собственной доверчивости. Она разместила объявление о продаже норковой шубы. Покупательница нашлась быстро. Незнакомка пришла к продавцу и попросила отдать ей дорогостоящую вещь, деньги пообещала перевести позже. Получив шубу, она перестала выходить на связь. Обманутая женщина обратилась за помощью к стражам порядка. Вскоре схожую по описанию женщину задержали во время патрулирования улицы Стальского.

- При проверке ее личности информация о розыске подтвердилась, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии. - Задержанная, ранее неоднократно судимая за кражи и мошенничества, доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сумму ущерба владелица шубы оценила в 55 тысяч рублей.

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