2018-11-15T12:38:44+03:00
Общество

Следком выясняет, почему омичка с младенцем выпали из автобуса

Силовики назначили проверку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Следком организовал проверку по факту падения омички с младенцем из автобусаСледком организовал проверку по факту падения омички с младенцем из автобусаФото: Архив "КП"
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Накануне 28-летняя омичка и ее маленький ребенок выпали из автобуса №72. Отъезжая от остановки «Столовая» на Космическом проспекте, водитель автобуса вовремя не закрыл дверь и начал движение. Молодая омичка с младенцем выпали из дверей на улицу. Девушка и малыш получили травмы, но от госпитализации отказались.

Как сообщили в следственном комитете, сейчас по факту происшествия следователи проводят проверку. Они установят все обстоятельства случившегося, оценят тяжесть вреда, причиненного пострадавшим, а также проверят перевозчика.

По предварительной информации в происшествии виновен водитель автобуса, который забыл закрыть дверь.

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