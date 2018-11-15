Следком выясняет, почему омичка с младенцем выпали из автобуса
Накануне 28-летняя омичка и ее маленький ребенок выпали из автобуса №72. Отъезжая от остановки «Столовая» на Космическом проспекте, водитель автобуса вовремя не закрыл дверь и начал движение. Молодая омичка с младенцем выпали из дверей на улицу. Девушка и малыш получили травмы, но от госпитализации отказались.
Как сообщили в следственном комитете, сейчас по факту происшествия следователи проводят проверку. Они установят все обстоятельства случившегося, оценят тяжесть вреда, причиненного пострадавшим, а также проверят перевозчика.
По предварительной информации в происшествии виновен водитель автобуса, который забыл закрыть дверь.