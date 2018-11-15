Следком выясняет, почему омичка с младенцем выпали из автобуса

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-15T12:38:44+03:00

Следком организовал проверку по факту падения омички с младенцем из автобуса Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Накануне 28-летняя омичка и ее маленький ребенок выпали из автобуса №72. Отъезжая от остановки «Столовая» на Космическом проспекте, водитель автобуса вовремя не закрыл дверь и начал движение. Молодая омичка с младенцем выпали из дверей на улицу. Девушка и малыш получили травмы, но от госпитализации отказались.

Как сообщили в следственном комитете, сейчас по факту происшествия следователи проводят проверку. Они установят все обстоятельства случившегося, оценят тяжесть вреда, причиненного пострадавшим, а также проверят перевозчика.

По предварительной информации в происшествии виновен водитель автобуса, который забыл закрыть дверь.