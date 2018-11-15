В Омской крепости откроется Усадьба Деда Мороза

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-15T12:07:09+03:00

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В этом году Усадьба Деда Мороза откроется не в Доме кино, а в Омской крепости. Резиденция главного новогоднего волшебника начнет работать с на 23 декабря. В общей сложности там будут давать по два часовых выступления все зимние каникулы.

В этом году основной темой станет ледниковый период по мотивам одноименного мультфильма. Посетители усадьбы смогут посетить мастерскую декоративно-прикладного искусства Деда Мороза, смогут посидеть на подушках в его приемной, квест-экскурсию в научную чудо-лабораторию, квест «Дух елки», мульти-room, «горячую» дискотеку, художественную выставку на зимнюю тему, а также поучаствовать в зимних забавах.